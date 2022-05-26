موجز الاقتصاد.. المالية: تيسيرات ضريبية جديدة للممولين لتحفيز الإنتاج

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 26-5-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها وهى " المالية: تيسيرات ضريبية جديدة للممولين لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، والاتصالات توقع مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية".. وغيرها من الأخبار.

الاتصالات توقع مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين فى المدارس على مستوى الجمهورية.

المالية: تيسيرات ضريبية جديدة للممولين لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونية المقبل.

الإحصاء: العمر المتوقع عند الميلاد للإناث فى مصر ارتفع إلى 74.1 سنة عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمى " من أجل تنمية صحة المرأة " حيث تقوم دول العالم المختلفة بإستعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة.

محمود محيى الدين: قمة شرم الشيخ لن تكون للكلمات الرنانة ولكنها قمة لتنفيذ المشروعات

شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لقمة شرم الشيخ للمناخ، اليوم في الاجتماع الذي عقدته الشبكه العربيه للبيئه والتنميه ومركز معلومات البحر المتوسط.

أوابك توقع إتفاقية للتحول الرقمي في مكتبة المنظمة لإفادة متخصصى النفط والغاز

تعاقدت الأمانة العامة لمنظمة أوابك مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجة وتقنية المعلومات وذلك لتوفير برنامج لإدارة محتويات المكتبة من كتب ومراجع ووثائق وقد جرى توقيع العقد في مقر الأمانة العامة بدولة الكويت، إيذانا ببدء مرحلة جديدة نحو تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية.

وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي 2021/2022.

وزارة الصناعة تنظم زيارات ميدانية للوفود المشاركة بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارات ميدانية بالمدن والمجمعات الصناعية للوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد خلال الفترة من 31 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

ارتفاع زراعات الأقطان طويلة التيلة لـ227.7 ألف فدان بنسبة زيادة 54.9

كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"اليوم السابع" أن الزراعات القطن المصرى طويل التيلة، ارتفعت لنحو 227.7 ألف فدان بنسبة زيادة 54.9% مقارنة بالموسم الماضى، خلال نفس الفترة للزراعات وسط توقعات باقتراب المساحة من نصف مليون فدان الموسم الجارى لأول مرة منذ سنوات.

محافظ البنك المركزى المصرى يرأس الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى أكتوبر المقبل

قامت مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.