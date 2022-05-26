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منتدى غاز المتوسط يعلن عن وظائف شاغرة بالأمانة العامة.. تفاصيل

الخميس، 26 مايو 2022 11:17 ص
منتدى غاز المتوسط يعلن عن وظائف شاغرة بالأمانة العامة.. تفاصيل حقول غاز - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلن منتدى غاز شرق المتوسط، عن بعض الوظائف الشاغرة في الأمانة العامة للمنتدى وذلك كما يلى:
 
Market Analyst، Communication  Media Relation Specialist، HR Admin Specialist
 
 
وتتضمن إجراءات التقديم الأتى:
 
يتم إجراء التقييم الأساسي بعد استيفاء المستندات المطلوبة بالكامل على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول المصري.
 
لن يلتفت إلى أي مستندات غير مكتملة أو أي متقدم غير مستوفي للشروط والمؤهلات الأساسية بما فى ذلك شهادات الخبرة المعتمدة.
 
 
أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فتتضمن:
 
1  - استيفاء نموذج التقديم.
 
2- نسخة حديثة من السيرة الذاتية (لا تزيد عن ثلاث صفحات).
 
3-  نسخ من الشهادات الجامعية والماجستير، وشهادات الخبرة المعتمدة.
 
 
 ملحوظة هامة: يرجي الاجادة التامة للغة الانجليزية وقراءة شروط ومتطلبات التقديم بشكل كامل، حيث إنه لن يلتفت لأي مستندات غيرمكتملة أو غير مستوفية للحد الأدني من شروط التقديم.
 
 
الموعد النهائي للتقديم – 16 يونيو 2022.
 
 
 
 
 

الغاز

منتدى غاز شرق المتوسط

شرق المتوسط

وظائف منتدى الغاز


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