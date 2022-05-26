مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

لقي أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى واقعة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقليوبية مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد مرتكبى واقعة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته الشخصية، حيث تبين أنهم (6 أشخاص "من بينهم سيدة" – لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القليوبية)، وقيامهم بارتكاب الواقعة بتحريض من السيدة المشار إليها لسابقة زواجها من المجنى عليه عرفياً ووجود خلافات بينهما عقب انفصالهما، وقد أمكن استهداف وضبط (4 من المتهمين).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "المتهميّن الهاربيّن"، وأرشدوا عن (سيارة المجنى عليه و هاتفه المحمول) وكذا (دراجة نارية ، وسيارة المستخدمين فى الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف (المتهمين الهاربين "سبق اتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها سرقات بالإكراه - مقاومة سلطات - سرقات متاجر - مخدرات) بمكان اختبائهما، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحدهما، وعُثر بجواره على (طبنجة بخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار)، كما أمكن ضبط الآخر، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى واقعة سرقة المجنى عليه (بندقية آلية وطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال باقى المتهمين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.