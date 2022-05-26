وقبل حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار، تم استدعاء الشرطة إلى منطقة مابيرلي كريسنت وأوكسهورن رود، شرق موقع إطلاق النار، للإبلاغ عن شخص يحمل بندقية في الشارع.



وأوضحت الشرطة أن ضابطا أطلق النار على مشتبه به وضربه مرة واحدة على الأقل، وأن المشتبه به توفي نتيجة لذلك، وأنه في بداية العشرينيات من عمره.

وقالت شرطة تورنتو إن وحدة التحقيقات الخاصة استدعت إلى مكان الحادث للتحقيق.



ويُظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ضباطا يطوقون قسما في المنطقة الشرقية على بعد عدة مئات من الأمتار من مدرسة عامة.



ويأتي الحادث بعد يومين من قيام مراهق بقتل 18 طفلا في مدرسة أمريكية بالولايات المتحدة، مثيرا دعوات إلى ضرورة حظر الأسلحة وتغليب أمن المواطنين عن مصلحة السياسيين ولوبي السلاح الأمريكي.