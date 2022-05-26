اليوم السابع
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مفاجأة.. وصية عروسة المنيا ضحية الميكروباص "تركت فلوس عشان أمها تحج".. شقيقها يكشف التفاصيل

الخميس، 26 مايو 2022 12:12 ص
مفاجأة.. وصية عروسة المنيا ضحية الميكروباص "تركت فلوس عشان أمها تحج".. شقيقها يكشف التفاصيل شقيق العروسة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع شقيق هالة جمال محمد من مركز مغاغة، ضحية حادث ميكروباص المنيا، الذى راح ضحيته 6 أشخاص وإصابة أخرين. 
 
قال المهندس هشام شقيق الضحية، إن هالة كان لديها حلم أن تساعد والدتها فى الذهاب إلى رحلة الحج، وبالفعل تركت مبلغ مالى لذلك، وكنت قد جلست معها قبل الحادث بيوم واحدـ ولم يكن هناك شيئ وفى هذه الليلة نامت مبكرا حتى تستطيع الذهاب مع صديقتها أية إلى مدينة المنيا لشراء بعض مستلزمات فرح أية. 
 
وأضاف، أننا سمعنا بالحادث من خلال السوشيال ميديا، فقمنا بالاتصال مع الدكتور زين الاطناوى، عضو مجلس الشيوخ، وهو بدوره تواصل مع الجهات المعنية، وبالفعل الإجراءات لم تستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن أهالى قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، والتى شهدت الواقعة قاموا بدور إيجابى جدا، وشاركوا فى إنقاذ عدد من المصابين. 
 

حادث المنيا

البرجاية

اخبار المنيا

محافظة المنيا


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