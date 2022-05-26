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معلومات الوزراء: مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025

الخميس، 26 مايو 2022 11:26 ص
معلومات الوزراء: مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025 انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025، وتستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.
 
وتهدف مصر إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57% في 2020.
 
انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 


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السلع

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

اليوم السابع بلس

الاكتفاء الذاتي من السلع

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