معلومات الوزراء: مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025، وتستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.
وتهدف مصر إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57% في 2020.
انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
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