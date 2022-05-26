مصطفى مدبولى: منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بقوله: أود أن أؤكد مجددا أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي، بل ونتطلع إلى إقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات.

وردا على ما ذكره طارق توفيق من أن هناك شكاوى من المستثمرين تتعلق بفرض رسوم جديدة من بعض الجهات التي يتعامل معها المستثمر بصورة منفردة، قال رئيس الوزراء: يوجد قرار من مجلس الوزراء بمنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء.