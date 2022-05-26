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مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الحج لهذا العام.. تعرف عليها

الخميس، 26 مايو 2022 10:29 ص
مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الحج لهذا العام.. تعرف عليها معتمرين - مطار القاهرة - مصر للطيران - السعودية
كتب - أحمد مصطفى

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أعلنت مصر للطيران اليوم الخميس أسعار تذاكر الحج لهذا العام، وذلك في إطار إستعداد الشركة الوطنية مصرللطيران لموسم الحج هذا العام 1443 هجرية 2022 ميلادى.
 
وكشفت مصرللطيران عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ من 16990 جنيه مصري، بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، علي الدرجة السياحية وسعرها 18990جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال.
 
كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصرللطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من 17990 جنيه مصري علي الدرجة السياحية، و19990 جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.
 
وكانت مصرللطيران قد أعلنت عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة حتي يوم الخميس الموافق 26مايو 2022 من خلال التواصل مع إدارة الحج والعمرة لمصرللطيران 13 أبراج أغاخان كورنيش النيل.

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