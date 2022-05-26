اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 25 فى حادث تصادم غرب الإسكندرية

الخميس، 26 مايو 2022 09:50 م
مصرع شخص وإصابة 25 فى حادث تصادم غرب الإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 25 آخرين إثر تصادم ميكروباص بآخر على الطريق الدولى الجديد بعد منطقة وادى القمر بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، حيث وصلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.
 
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباصين على الطريق الدولى، حيث تصادم الإثنين معاً لاختلال عجلة القيادة، و تم ابلاغ سيارات الإسعاف.
 
انتقل مأمور قسم الدخيلة وإدارة المرور و 14 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة ما يقرب من 25 شخص كانوا يستقلون الميكروباصات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأميرى الجامعى، إضافة إلى نقل متوفى إلى مشرحة كوم الدكة فى الإسكندرية. 
وحاولت إدارة المرور رفع آثار الحادث من الطريق الرئيسى، مع فتح الطريق أمام السيارات لمنع تعطيل حركة المرور على الطريق الرئيسى الذى يربط بين وسط وغرب المحافظة. تحرر المحضر وجارى العرض على النيابة العامة لسؤال المصابين والتعرف على أسباب وقوع الحادث على الطريق.

 


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