مسجل خطر يكشف كواليس تحويله شقة مستأجرة لمخزن مخدرات فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات ليتولى ترويجها بين زبائنه.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه استأجر شقة بمدينة الشيخ زايد، وحولها إلى مخزن للمواد المخدرة، مشيرا إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمخدرات، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم ،وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العجوزة) بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة الـمُشار إليها وعثر بحوزته على (4,500 كيلو جرام من مخدر الويد – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.