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مد أجل الحكم على "مستريحة الشرقية الجديدة" بتهمة النصب لجلسة 2 يونيو المقبل

الخميس، 26 مايو 2022 12:52 م
مد أجل الحكم على "مستريحة الشرقية الجديدة" بتهمة النصب لجلسة 2 يونيو المقبل محكمه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس محكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، منذ قليل، مد أجل النطق بالحكم على"ميرفت ب ر" المتهمة بالنصب على عدد من المواطنين، وذلك لاتهامها بالنصب في إحدى القضايا لجلسة 2 يونيو.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ر ي" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم ملايين الجنيهات بزعم تشيلغها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات للعرايس.

 

وكان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية،بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة تمطالت فى دفع  ورد المبالغ المالية ل أصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تررد الأهالى على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم،فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.

 

وقال عدد من الضحايا إن المتهمة امتنعت منذ 6 أشهر عن دفع القيمة الشهرية المتفق عليها من أرباح تشغيل الأموال وتماطلت فى السداد، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها بمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الشرقية،يذكر أن مديرية أمن الشرقية تلقت عدة بلاغات من الضحايا حملت أرقام 5759 لسنة 2022   جنح ثانى قسم ثان الزقازيق، و5866 لسنة 2022 جنح ثان الزقازيق، و3114 جنح ثانى الزقازيق لسنة 2022.

 


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