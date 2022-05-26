محكمة فرنسية تمنع البوركينى في حمامات السباحة

كتبت: هناء أبو العز

قررت المحكمة الإدارية في جرونوبل الفرنسية، منع ترخيص البوركيني في حمامات السباحة البلدية لمدينة إيزار اعتبارًا من 1 يونيو.

وتم الإعلان عن مبدأ هذا الطلب من قبل المحافظة في 15 مايو ، عشية فحص مجلس مدينة جرونوبل للائحة جديدة في حمامات السباحة البلدية.

وأعلن إريك بيول، عمدة جرونوبل ، عن رغبته في تقديم استئناف إلى مجلس الدولة، ضد القرار المثير للجدل للغاية والذى ينص أيضًا على منع السباحة للنساء عاريات.

وقد تم اعتماد القرار في 16 مايو بأغلبية ضئيلة، حيث انسحب بعض حلفاء عمدة البيئة إريك بيول من المشروع على خلفية عاصفة سياسية وطنية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو.

وأشارت المعارضة البلدية ، التي قدمت أيضًا استئنافًا أمام نفس المحكمة أنها تعتزم تطوير جميع الوسائل القانونية الأخرى التي تبرر تعليق وإلغاء هذا القرار في جلسة استماع مقررة في 31 مايو.