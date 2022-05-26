اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: لدينا 23 مركزا لتجميع الأقماح ما بين صوامع وشون ومطاحن

الخميس، 26 مايو 2022 08:25 م
محافظ كفر الشيخ: لدينا 23 مركزا لتجميع الأقماح ما بين صوامع وشون ومطاحن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
أيمن رمضان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك 551 ألف فدان بالمحافظة من بينهم 254 ألف فدان منزرعة بالقمح، موضحاً أنه من المستهدف توريد 450 ألف طن من الأقماح المحلية، وتابع: "الحمد الله تم توريد أكثر من 250 ألف طن حتى الآن ومازال الموسم مستمر وأكثر من نصف الأراضى لم تورد بعد".
 
وأضاف "نور الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن لدينا 23 مركزا لتجميع الأقماح في المحافظة ما بين صوامع وشون ومطاحن، وتابع: "المستهدف الوصول إلى حوالى 500 ألف طن من القمح المحلى خلال الموسم الحالي وتم توريد أكثر من 50% حتى الآن".
 
ولفت محافظ كفر الشيخ إلى أن الفلاح يشيد بسهولة إجراءات توريد القمح هذا العام، وتابع: "الفلاح كان ممكن يأخد يوم في التوريد ولكن الآن أصبح يتم في أقل من ساعة..العملية الأول كان فيها جزء من عدم الحركة ولكن هذا العام ووفق التوجيهات فأن القمح أصبح سلعة أمن قومى".
 
وفى سياق آخر، قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تنتج 42% من إجمالي إنتاج الأرز في محافظات الجمهورية.

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كفر الشيخ

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