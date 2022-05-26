محافظ جنوب سيناء يلتقى وزير المالية لبحث دعم صندوق النظافة وتخريد السيارات

أعلنت محافظة جنوب سيناء، فى بيان له، أنه تم خلال اللقاء الموافقة على دعم صندوق النظافة بمبلغ 5 ملايين جنيه لاستخراج مستحقات العاملين بالمحافظة من الصندوق.

كما تم الموافقة أيضا على دعم موازنة العام الحالي بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وتدبير مبلغ 35 مليون جنيه، لصيانة السور الأمني بخطة العام المالي الجديد اعتبارا من 1/ 7/ 2022.

كما وعد وزير المالية خلال اللقاء بتدبير مكافأة نسبة 1%؜ الخاصة بـ التصالح فى مخالفات البناء لصالح المشاركين باللجان، فور موافقة مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء تخريد السيارات القديمة بالمحافظة، حيث وجه وزير المالية بالبدء فورا فى التنفيذ.



حضر الاجتماع من جانب المحافظة هيثم سالم مدير المديرية المالية بالمحافظة، وطارق عبدالله مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالديوان العام للمحافظة، وأحمد فؤاد مدير الحسابات بالديوان العام للمحافظة.



وفي ختام اللقاء تقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر لوزير المالية لدعم محافظة جنوب سيناء وتذليل كافة العقبات التي تواجه الدعم المالي للمحافظة.