محافظ بنى سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الفصل الثانى للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم سير منظومة العمل في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 للشهادة الإعدادية، والتى تم عقدها في الفترة من 17 إلى 23 مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 66 ألف طالب وطالبة موزعين على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار وكيل التعليم محمد عبد التواب، إلى تفقده مقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة طه حسين، يرافقه الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، وحمدي فاروق رئيس اللجنة، للاطمئنان على انتظام أعمال الكنترول وتوافر وسائل الأمان، حيث تتواصل أعمال رصد الدرجات بمختلف المواد الدراسية، مشددا على مراعاة الدقة في الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول.

كما جرى التأكيد على تحرى الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فضلاً عن أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ختام امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث أدى 17 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادة الكيمياء للعلمي، وعلم النفس والاجتماع للأدبي، حيث بلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100%.