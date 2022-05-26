محافظ المنيا: تنفيذ العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية وحياة كريمة بملوى

المنيا_حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن القيادة السياسية منذ عام 2014 وحتى الآن أولت اهتماما كبيرا بتحسين حياة المواطنين، فما تحقق على مدار 7 سنوات شاهد على وجود إرادة سياسية صلبة في تغيير حياة المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، والاستجابة لتطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب ولقد تبلورت هذه الرؤية مؤخرا في إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .



وأضاف " القاضي" أن مركز ملوى جنوب محافظة المنيا حظي بتنفيذ العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال الاهتمام بكافة جوانب التنمية والمتعلقة بحياة المواطنين، وخاصة الجوانب المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية للدولة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، كما تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عدد 165 قرية بتوابعها بمركز ملوى بمشروعات متنوعة في 19 قطاعا خدميا، حيث يجري إنشاء وإعادة توسعة 4 محطات لمعالجة الصرف الصحي بالمركز.



في قطاع الرصف بالمدينة:

نظرا لتنفيذ أعمال مد خدمة الغاز الطبيعي بالمدينة تم إيقاف أعمال الرصف منذ عام 2018 لحين الانتهاء من أعمال الحفر بالشوارع طبقا للقانون وحفاظا على المال العام، وبدءاً من العام الحالي 21 ـ 22 تم تنفيذ أعمال الرصف في شوارع المدينة بأحيائها الأربعة بأطوال إجمالية قدرها 17 كيلو متر باستثمارات قدرها 30 مليون جنيه ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للدولة 21ـ 22.



من أهم الشوارع التي شملتها أعمال الرصف شوارع المعهد الديني وعباس العقاد بتفرعاته وش مجمع الكنائس بتفرعاته، بحي شـمال المدينة، وجاري رصف شارع البوشي والانتهاء من أعمال الرصف بشوارع (محمود خليفة بتفرعاته انتهاءً بالمصرف البحري)، بحي غرب المدينة، وجاري رصف بشارع الازهار، و ش المطاحن، وش بورسعيد، و ش شكري، بحي شـرق المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف بشارع المصرف القبلي أمام المساكن بحي جنوب المدينة، وجاري أعمال رصف بشارع 26 يوليو .



في قطاع الرصف في قري مركز ملوي:

تم تنفيذ أعمال الرصف وإعادة رصف الطرق بدائرة مركز ملوي باستثمارات قدرها 44 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 20 ـ21 كيلو متر ( بالطريق السياحي ـ طريق الدائري ـ وطريق دير البتول ـ طريق 398 المعصرة ـ طريق العرين القبلي ـ طريق قصر هور المحيط ـ طريق جسر طراد النيل بحمزاوي ـ طريق عزبة عفيفي ـ طريق عزبة الشماس ـ طريق 507 مدخل طريق مصر أسوان) بالنسبة لطريق الشيخ عبادة ابو حنس، والمدرج ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد فإنه تم عمل الجسات بالطريق المار بمواقع أثرية وتم عمل التصميم الكامل للطريق وجاري عمل المعاينة وأمر الإسناد.



تم إدراج أعمال الرصف بدائرة مركز ملوى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها حاليا بمركز ملوي طبقا لترتيب أولويات تنفيذ قطاعات المبادرة.



في قطاع المواقف:

منذ سنوات لا تتوفر مواقف للسيارات رسمية داخل مدينة ملوي ويتم استغلال بعض الأماكن من السائقين بطرق عشوائية للانتظار بحرم الشوارع بصفة عامة، وجار التنسيق لاستغلال المساحات أسفل كوبري ملوي العلوى الجديد.



ومدرج مقترحات الخطة الاستثمارية للعام 22ـ 23 إنشاء موقف للسيارات باعتماد 9 ملايين جنيه بقطعة أرض تابعة للسكة الحديد بجوار المزلقان البحري.



في قطاع التجميل وتحسين البيئة:

تم توريد 55 صندوق قمامة وتوزيعها على الأحياء الأربعة بالمدينة

تم توريد عدد 5 قلابات قمامة سعة 20 متر مكعب وعدد 2 لودر بالخطة الاستثمارية 20 ـ 22

جارى توريد سيارة مكبس لتجميع القمامة وعدد 2 لودر قمامة بخطة العام المالى 21/22

مدرج بالخطة الاستثمارية 22 ـ 23 أعمال تجميل عدد 3 ميادين المدينة وهي ميدان شارع سيف شارع الجيش وشارع الثانويه بنات وكذلك أعمال تطوير وتجميل منطقة غرب المدينه امام مستشفى ملوي العام وهو المخطط تنفيذه لصالح المدينة.



مدرج توريد سيارة مكبس لتجميع القمامة وعدد 2 لودر وعدد ثلاثة سيارة كسح بالخطة الاستثمارية 22 ـ 23



في مجال تراخيص البناء:

لا تنطبق الاشتراطات البنائية على القرى وتكون قاصرة على المدينة فقط وتؤكد الوحدة المحلية انه لم يتم ايقاف استخراج ترخيص البناء في القرى وجاري استخراجها طبقا لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008







جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (1)



جانب من مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (2)



جانب من مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (3)



جانب من مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (4)



مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (1)



مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (2)



مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (3)



مشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ملوى (4)







