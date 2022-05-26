محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لإزالة معوقات توسعة طريق 23

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً بمسئولي قطاعات الكهرباء والري وهيئة الطرق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أعمال تطوير وتوسعة طريق 23 سمادون – رملة الإنجب، وتذليل كافة العقبات استجابة لمطالب أهالي المركز كونه طريق هام وحيوي، جاء ذلك عقب جولته الميدانية الموسعة أمس الأربعاء، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأعمال تطوير وتوسعة الطريق وتغطية ترعة جانبية مجيريا بهدف تسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بعمل محضر انضمامي لإعداد مقايسة لنقل أعمدة الإنارة التي تعوق أعمال تطوير وتوسعة طريق 23 سمادون – رملة الإنجب إلى جانبي الطريق، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ولتسهيل أعمال بربخة وتغطية ترعة جانبية مجيريا بطول 3 كم، وقبل البدء في التجهيزات الأولية لأعمال رصف الطريق مما يساعد فى توسعة الطريق وتسهيل حركة المركبات.

وأكد محافظ المنوفية، أن أعمال الرصف تسير على قدم وساق بطريق 21 "شما - رملة الانجب - كفر الغريب – سمادون - أشمون"، بطول 9 كم بداية من نزلة الإقليمي حتى ميدان الخالدين، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال بطريقي 21 و23 قبل عيد الأضحى المبارك لخدمة الأهالى، مشيراً أنه يتابع بنفسه نسب تنفيذ مشروعات قطاع الرصف بكافة طرق المحافظة، ولا سيما أعمال الرصف بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.