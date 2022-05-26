محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول لإقامة محطات وقود وغاز طبيعى بالمحافظة

حضر توقيع البرتوكول محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس عبد القوي كروش مدير عام أقاليم بحري بشركة البترول والعميد علاء الشيخ العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات بالمحافظة، ومدير الإدارة الفنية بالديوان العام.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من توقيع البروتوكول توفير الخدمة بشكل دائم ومستمر لجموع مواطنى المحافظة وكذا خدمة المناطق الصناعية والأنشطة الزراعية والحيوانية وغيرها من المشروعات التنموية وخدمات النقل والأنشطة اليومية بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج ، وتضمن البروتوكول قيام الطرف الأول "محافظة المنوفية" بتخصيص قطع أراضى تصلح لإقامة محطات تموين وخدمة سيارات متكاملة ، مع تقديم كافة المستندات والموافقات اللازمة وتراخيص البناء والتشغيل الخاصة بالمحطات للطرف الثانى، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وكذا قيام الطرف الثانى وبالتنسيق الكامل مع المحافظة لجذب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المراد إنشاؤها.

فيما تضمن البروتوكول قيام الطرف الثاني بتنفيذ المباني والمنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات التموين بالوقود والخدمة وفقاً للمخططات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من الطرفين والتي تشمل "المباني والإنشاءات ، الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال التشطيبات وخزانات الوقود والطلمبات"، وتوفير جميع المعدات اللازمة لتشغيل محطات الخدمة والتموين بالوقود والغاز الطبيعي وأعمال الأمن الصناعي وإنشاء مبنى إداري للعاملين بشركة التعاون، وتحصل المحافظة على نسبة "40%"، من عائد إدارة وتشغيل محطة التموين ، وفى حالة المواقع المميزة حسب الإتفاق بين الطرفين ستحصل المحافظة على عائد "50%"، مما يزيد من تعظيم موارد المحافظة للإنفاق على المشروعات التنموية والخدمية.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

جانب من توقيع البروتوكول