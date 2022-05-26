محافظ الفيوم يلتقى منتخب الناشئين لرفع الأثقال تحت 17 سنة قبل سفره لبطولة العالم

الفيوم رباب الجالي

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب الناشئين لرفع الأثقال تحت 17 سنة، خلال معسكر المنتخب باستاد الفيوم الرياضي، قبل سفره للمشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 سنة المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 20 يونيو المقبل بدولة المكسيك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد رجب رئيس منطقة الفيوم لرفع الأثقال، والكابتن محمد عيسى المدير الفني لمنتخب الناشئين.

يضم المنتخب 12 لاعباً ولاعبة، منهم 10 لاعبات، وتعد بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك، هي البطولة الثانية التي تشارك فيها المنتخبات المصرية لرفع الأثقال بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولية، حيث شارك منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت باليونان خلال الفترة من 2 – 10 مايو الجاري، وحصل على المركز الخامس في البطولة برصيد 13 ميدالية متنوعة.

أعرب محافظ الفيوم عن خالص أمنياته القلبية للمنتخب المصري بالتوفيق، وحصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم بالمكسيك، لرفع اسم مصر عالياً بين جميع البلدان المشاركة بالبطولة، محفزاً جميع اللاعبين واللاعبات على بذل المزيد من الجهد والتدريب المستمر، للوصول إلى منصات التتويج والفوز بالبطولات القارية والعالمية.

كان منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المشارك ببطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك، قد نظم معسكراً للاعبيه بمحافظة الفيوم، كما استضافت صالة رفع الأثقال باستاد الفيوم الرياضي تدريبات منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة قبل سفرهم للمشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال باليونان، ويستعد حالياً عدد من لاعبي منتخب مصر المشارك بدورة البحر الأبيض المتوسط لرفع الأثقال المقرر إقامتها بدولة الجزائر في الفترة من 1 – 7 يوليو القادم، بالتدريب بصالة رفع الأثقال باستاد الفيوم الرياضي.