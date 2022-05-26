محافظ أسيوط يعلن دعمه الكامل لحملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد كورونا

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لحملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022 وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الاشخاص المستحقين التطعيم لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور باهر الدسوقي استشاري الوبائيات بالقطاع الوقائي لوزارة الصحة والمشرف على حملة طرق الأبواب والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط للطب الوقائي.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء فعاليات الحملة التي بدأ تنفيذها بالمحافظة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وأماكن التجمعات بالمصالح الحكومية والقطاع العام والشركات والبنوك وجميع الهيئات.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لوكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالطب الوقائي بمديرية الصحة وفريق عمل حملة طرق الأبواب بالمديرية لتفانيهم في العمل وجهودهم في إنجاح الحملة ووصولها إلى جميع المواطنين بالقرى والنجوع وتسهيل حصولهم على التطعيمات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه بالإضافة إلى أن فرق حملة طرق الابواب بأسيوط حققت أعلى المراكز في معدل المستهدف اليومي بين المحافظات المشاركة فى الحملة مؤكداً أن أكثر من 760 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات "محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات"، وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 3 مليون و99 ألف و514 مواطن موجهاً كافة رؤساء المراكز والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح والجرعات التنشيطية.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومسئولي الطب الوقائي والمشرفين على حملة طرق الأبواب بتكثيف الفعاليات والجهود ونشر فرق التثقيف لتوعية المواطنين بأهمية الحصول على التطعيم والوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية وكافة القطاعات التنفيذية لتحقيق المستهدف من الحملة.

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".