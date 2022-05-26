محافظ أسوان: 11 مستشفى و112 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور حسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور سعيد محمود مدير الفروع بالهيئة ، بجانب الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

أهمية تطبيق المنظومة الجديدة من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين فى مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة ، وخاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل ، وهو الذى يتوازى مع تخصيص موقع لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل، ليتكامل ذلك بضرورة تكثيف التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الانضمام للمنظومة والاستفادة بالمزايا الكبيرة التى توفرها هذه المنظومة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام أبو ساطى أن منظومة التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقها بالمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بجودة عالية طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية " إسكوا ".

وتابع، أنه تم الوقوف على مدى جاهزية مقدمى الخدمات الصحية بمختلف أنواعها، حيث سيتم استكمالها مرحلياً لتحقيق التناغم المطلوب فيما بينها بما يساهم فى نجاح المنظومة ويصب فى صالح المواطن بالشكل المطلوب.

وأضاف المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأنه تم أيضاً عقد مقابلات مع المتقدمين للعمل بفرع الهيئة من الجهات الحكومية المختلفة، تمهيداً لتكوين الهيكل الوظيفى المتكامل الذى سيقوم بإدارة المنظومة داخل محافظة أسوان خلال الفترة القادمة.