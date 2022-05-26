اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 02:41 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 26 مايو 2022 01:43 م
محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تعلن الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصة علنية عامة للعمليتين الآتيتين بجلسة يوم الخميس  2 /6 /2022.
 
وقالت المحافظة فى بيان لها أن العمليتين هما:
 
1- عملية شراء الاحتياجات السنوية من الزيوت والشحوم لمحركات السيارات التابعة للديوان العام والإدارات التابعة له وإدارة الحماية المدنية.  
 
- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه. 
 
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.  
 
 
2- عملية توريد احتياجات الشواطىء العامة والمجانية من (حاويات_ شماسي_ فانلات_ شورتات) 
 
-قيمة التأمين المؤقت تبدأ من 382 جنيه حتى 11232 جنيه، وطبقًا لكراسة الشروط والمواصفات. 
 
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.  
 
- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.
 
- رقم تليفون وفاكس/ 034234140
 
- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل. 
 
- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
 
- يتم سداد التأمين النهائى بنسبه 5% من قيمة العملية عند التعاقد. 
 
- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية. 
 
- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

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