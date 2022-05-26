محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

تعلن الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصة علنية عامة للعمليتين الآتيتين بجلسة يوم الخميس 2 /6 /2022.
وقالت المحافظة فى بيان لها أن العمليتين هما:
1- عملية شراء الاحتياجات السنوية من الزيوت والشحوم لمحركات السيارات التابعة للديوان العام والإدارات التابعة له وإدارة الحماية المدنية.
- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
2- عملية توريد احتياجات الشواطىء العامة والمجانية من (حاويات_ شماسي_ فانلات_ شورتات)
-قيمة التأمين المؤقت تبدأ من 382 جنيه حتى 11232 جنيه، وطبقًا لكراسة الشروط والمواصفات.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.
- رقم تليفون وفاكس/ 034234140
- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.
- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
- يتم سداد التأمين النهائى بنسبه 5% من قيمة العملية عند التعاقد.
- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة