محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - جاكلين منير

تعلن الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية "إدارة التعاقدات" عن طرح مناقصة علنية عامة للعمليتين الآتيتين بجلسة يوم الخميس 2 /6 /2022.

وقالت المحافظة فى بيان لها أن العمليتين هما:

1- عملية شراء الاحتياجات السنوية من الزيوت والشحوم لمحركات السيارات التابعة للديوان العام والإدارات التابعة له وإدارة الحماية المدنية.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

2- عملية توريد احتياجات الشواطىء العامة والمجانية من (حاويات_ شماسي_ فانلات_ شورتات)

-قيمة التأمين المؤقت تبدأ من 382 جنيه حتى 11232 جنيه، وطبقًا لكراسة الشروط والمواصفات.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

- رقم تليفون وفاكس/ 034234140

- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- يتم سداد التأمين النهائى بنسبه 5% من قيمة العملية عند التعاقد.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.