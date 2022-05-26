ماليزيا: السعودية توافق على استمرار مبادرة "طريق مكة" لتسهيل دخول الحجاج الماليزيين

أ.ش.أ

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق الحج الماليزي سيد صالح سيد عبد الرحمن، موافقة حكومة المملكة السعودية على مواصلة مبادرة (طريق مكة) للمقبلين على الحج من ماليزيا لموسم الحج هذا العام.

وقال عبد الرحمن وفقا لما نقلته وكالة الانباء الماليزية (برناما)، اليوم الخميس، إن تنفيذ المبادرة المعنية ستسهل عملية دخول الحجاج المقبلين إلى مكة المكرمة دون الحاجة إلى مرور بالإجراءات التي تستغرق وقتاً عند وصولهم في مطار المملكة.

وذكر أن فريق الهجرة والجمارك السعودي سيتواجد في مطار كوالالمبور الدولي للقيام بفحص جوازات سفر الحجاج، مما يوفر عليهم القيام بإجراءات الهجرة والجمارك عند الوصول إلى مطارات المدينة المنورة أو جدة، بينما سيتم إدارة أمتعتهم من قبل وكالة المملكة لإيصالها إلى الفنادق.

وأشار إلى أن المؤسسة تتعاون مع شركتي طيران لنقل الحجاج وهما الخطوط الجوية الماليزية والخطوط الجوية العربية السعودية، حيث من المقرر انطلاق الرحلة الأولى في 4 يونيو القادم.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت عام 2019 مبادرة "طريق مكة"، وهي إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" كأحد برامج رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج من الدول التي انضمت للمبادرة .. حيث تستفيد من هذه المبادرة خمس دول هي تونس وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا.