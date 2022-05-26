اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 10:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لصوص المنازل بالجيزة يعترفون: ننتحل صفة موظفى شركات رش المبيدات

الخميس، 26 مايو 2022 09:00 ص
لصوص المنازل بالجيزة يعترفون: ننتحل صفة موظفى شركات رش المبيدات سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بطريقة "شركات رش المبيدات الحشرية"، تسلل لصوص لمنازل مواطنين وسرقوها، حتى تم القبض عليهم، واعترفوا بتنفيذهم عددا من الجرائم بأسلوب المغافلة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص ، زوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة"، بادعائهما بأنهما من شركات مبيدات الحشرات، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات وبعض المبالغ المالية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.


لصوص المنازل

سرقه الشقق

تشكيل عصابى

اخبار الحوادث

سرقة شقة

قسم شرطة العجوزة

الداخلية

مديرية أمن الجيزة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة