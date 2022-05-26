لصوص المنازل بالجيزة يعترفون: ننتحل صفة موظفى شركات رش المبيدات

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

بطريقة "شركات رش المبيدات الحشرية"، تسلل لصوص لمنازل مواطنين وسرقوها، حتى تم القبض عليهم، واعترفوا بتنفيذهم عددا من الجرائم بأسلوب المغافلة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص ، زوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة"، بادعائهما بأنهما من شركات مبيدات الحشرات، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات وبعض المبالغ المالية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.