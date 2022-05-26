اليوم السابع
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كوليبا: أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان في طريقهما نحو الاتحاد الأوروبي

الخميس، 26 مايو 2022 04:26 م
كوليبا: أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان في طريقهما نحو الاتحاد الأوروبي وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا
أ ش أ

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اتفق وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي على أن البلدين رفيقتين، وليستا متنافستين على مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.


وكتب كوليبا- في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب اجتماعه مع بنداروفسكي، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس "التقيت رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي... ولا يزال دعم سكوبي لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة ثابتًا... وستتذكر أوكرانيا ذلك دائمًا... واتفقنا أيضًا على أن أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان وليستا متنافستين على مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي".


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