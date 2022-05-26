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قمة المناخ بمصر.. مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.. إنفوجراف

الخميس، 26 مايو 2022 10:06 ص
قمة المناخ بمصر.. مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.. إنفوجراف قمة المناخ بشرم الشيخ

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قال نيكولاس سفينينجسن، مدير العمل المناخي العالمي أن اتفاقية الأمم المتحدة اللإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر القادم تضم 197 حكومة من دول العالم  سيعقدون أكثر من 2000 اجتماع لافتا إلي أنها المرة الأولي التي  يقام مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة اللإطارية بشأن تغير المناخ COP27  في شمال أفريقيا منذ 10 أعوام.
 
المناخ
 
يعقد فى شرم الشيخ
7 - 18 نوفمبر 2022
يضم 197 حكومة من دول العالم 
يعقد أكثر من 2000 اجتماع 
للمرة الأولى يقام المؤتمر بشمال أفريقيا منذ 10 أعوام
 
القمة تركز على:
- الوفاء بالتعهدات الدولية فى قضايا المناخ 
- مواجهة التغير المناخى
- مساعدة الحكومات فى مواجهة تغير المناخ
- تقليل انبعاثات الكربون لتكون مجتمعات حيادية

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