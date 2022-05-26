قمة المناخ بمصر.. مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.. إنفوجراف

قال نيكولاس سفينينجسن، مدير العمل المناخي العالمي أن اتفاقية الأمم المتحدة اللإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر القادم تضم 197 حكومة من دول العالم سيعقدون أكثر من 2000 اجتماع لافتا إلي أنها المرة الأولي التي يقام مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة اللإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شمال أفريقيا منذ 10 أعوام.
يعقد فى شرم الشيخ
7 - 18 نوفمبر 2022
يضم 197 حكومة من دول العالم
يعقد أكثر من 2000 اجتماع
للمرة الأولى يقام المؤتمر بشمال أفريقيا منذ 10 أعوام
القمة تركز على:
- الوفاء بالتعهدات الدولية فى قضايا المناخ
- مواجهة التغير المناخى
- مساعدة الحكومات فى مواجهة تغير المناخ
- تقليل انبعاثات الكربون لتكون مجتمعات حيادية
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