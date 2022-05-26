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قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول "حياة كريمة فى قريتنا" بمكتبة الكيمان

الخميس، 26 مايو 2022 01:42 م
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول "حياة كريمة فى قريتنا" بمكتبة الكيمان قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول حياة كريمة في قريتنا
الأقصر – أحمد مرعى

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "حياة كريمة في قريتنا"، وتحدث محمد الطاهر مسؤول الفرع، عن بداية فكرة حياة كريمة والقائمين على حياة ونبذة مختصرة والفئات المستهدفة والمعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً.

فيما عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "فضل العلم والعلماء"، أوضح الشيخ محمد على، فضل العلم عظيم وكبير والعلم نور وحث القرآن على العلم وفضل العلماء، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "عيد العمال" وتحدثت وردة إبراهيم مسئولة الفرع، عن أول عيد احتفل به للعمال وأول دولة احتفلت بعيد العمال في العالم وتقاليد الاحتفال بهذا اليوم، حيث أنه كلما تحققت حياة كريمة للعامل زاد إنتاجه والأنبياء والرسل هم أشرف الخلق كانوا يعملون ويحثون على العمل وحق العامل في الأجر.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أسطورة لوخ نس حقيقة أم خيال" وأوضح عمرو عبد الصبور مسئول الفرع، أنه عندما وصل الرومان لأول مرة إلى إسكتلندا الشمالية في القرن الأول الميلادي، وجدوا المرتفعات مأهولة بقبائل شرسة يسمى أهلها بالملونين "نسبة إلى الوشم الذي يغطيهم" تلك القبيلة كانت تقدس الحيوانات بشكل خاص، وكان معظم الوشم على أجسادهم عبارة عن رسم لحيوانات، ويذكر أيضاً أن تلك القبيلة كانت شديدة البراعة بالرسم، ومن أغرب الرسومات الجدارية التي وجدها الرومان قرب بحيرة نِس وتم وصف هذا الوحش من قبل بعض الباحثين بأنه أشبه بفيل يسبح في الماء، ووصف هذا الوحش الذي ارتبط بقبائل الملونين كان بداية الأسطورة وجود وحش مائي في تلك البحيرة.

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول حياة كريمة في قريتنا (1)
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول حياة كريمة في قريتنا
 
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول حياة كريمة في قريتنا (2)
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول حياة كريمة في قريتنا
 

 


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