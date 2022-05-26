قرار جمهورى بتخصيص أرض بالواحات البحرية لإقامة ورش حرفية وإنتاجية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 180 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 2.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الباويطي بمركز الواحات البحرية، لاستخدامها في إقامة مجموعة ورش حرفية وإنتاجية.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 182 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان ناحية محافظة بورسعيد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.
نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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