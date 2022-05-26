"قتلوه بحجر وسابوه بمصرف فى الشرقية" وأسرة الضحية تطالب بالقصاص.. فيديو

الشرقيه- فتحيه الديب

قدم تلفزيون اليوم السابع لقاء خاصاً مع أسرة الشاب محمود أحمد بهدر 27 عاما من أهالى قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي لقي حتفه غارقًا على يد شابين ألقياه في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وقالت والدة الشاب المتوفي، إنها تطالب بالقصاص لنجلها ممن قتلوه وألقوه في المصرف وضربوه بحجر على رأسه وتركوه ينزف حتى مات مطالبة بالقصاص لنجلها الذي كان يبذل كل جهده من أجل توفير لقمة العيش لأسرته.



وقالت زوجة الضحية، إنها تطالب بالقصاص لزوجها الذي لم يفرح بطفله الصغير، حيث كان يعمل في جمع القمامة ويقضي كل أوقاته ما بين العمل ومع أسرته، حيث كان يعيش حياة بسيطة وليست له أية عداوات ولكن قتلته تربصوا به وقتلوه غدرا ولم يرحموا ضعفه ولكنهم أصروا على إنهاء حياته بضربه على رأسه وإغراقه في المياه.



وقالت خالة الشاب محمود، إن أسرته من حفظة القرآن ومشهود لهم بحسن الخلق وأن ما يدعيه قتلة الشاب محمود ليس له أساس من الصحة، والجميع يشهد بذلك وهو ما بدا واضحاً من توافد كل أهالى القرية للمشاركة في الجنازة.



وكان المئات من أهالي قرية غزالة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، شيعوا جنازة عامل نظافة؛ كان قد لقي حتفه غارقًا على يد شابين ألقياه في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب غارقًا في مياه ترعة بحر مويس على يد شابين اثنين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية غرق المجني عليه "محمود .ب"، 25 عامًا، عامل نظافة، مقيم في قرية غزالة التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وذلك على يد شابين اثنين، أحدهما يُدعى إسلام.



جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بأنهما قد نشبت مشادة بينهما وبين المجني عليه إثر معاكسته خطيبة أحدهما، وعلى أثر ذلك حملاه وألقياه في مياه الترعة ليلقى مصرعه غارقًا.



جرى انتشال الجثة وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وشيع المئات من أهالي قرية غزالة جثمان المتوفى إلى مأواه الأخير في مقابر القرية، فيما أفاد عدد من أهالي القرية أن المتوفى كان معروفًا عنه طيبته.