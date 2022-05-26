فيديو.. النائب العام يختتم الدورة التدريبية لوفد النيابة العامة فى دولة ليبيا

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن لقاء النائب العام المستشار حمادة الصاوى مع وفد من النيابة العامة فى دولة ليبيا الشقيقة.

واختتم النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمس الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري الدورة التدريبية المنعقدة «بمعهد البحوث الجنائية والتدريب» بالنيابة العامة المصرية للوفد الليبي الشقيق من النيابة العامة الليبية خلال لقاء جمعه بهم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة.

حيث بدأ حديثه معهم بتوجيه التحية والتقدير للنائب العام الليبي الشقيق، وأشار لثمرة لقائهما الأخير في شهر يوليو من العام الماضي بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، والذي اتفقا فيه على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين النيابتين بما يحقق مصالح البلدين.