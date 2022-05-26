"فى المشمش".. الثمرة الذهبية تتلألأ على الأشجار فى موسم الحصاد بالقليوبية.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من قرية العمار إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي شهدت انطلاق موسم حصاد المحصول الاستراتيجي بالقرية "مشمش العمار"، الذي عاد ليستعيد عرشه من جديد بعد 3 سنوات ماضية، كان فيها المحصول غير وفير، وتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، لكن هذا العام، شهد وفرة لم يشهدها منذ التسعينيات، تخطت خسائر السنوات الماضية.





في البداية قال الحاج السيد عبد الوهاب أحمد مزارعي المشمش بقرية العمار الكبرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إن المحصول هذا العام وفير للغاية ولم تشهده قرية العمار منذ سنوات طوال، خاصة الـ3 سنوات الماضية التي كان المحصول فيها يعاني بسبب التقلبات الجوية التي أضرت بالمحصول، ولكن مع طقس هذا العام شهد المحصول وفرة في الإنتاج، ما أدخل السعادة على الفلاحين والمزراعين.



وأوضح "عبد الوهاب"، أن موسم المشمش شهرين في السنة يبدأ في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يونيو فهو فاكهة عزيزة، مشيرًا إلى أن مشمش العمار هو الأصل، وعليه إقبال محلي وخارجي.



وأضاف، أن أهم مشاكل مزارعي المشمش هي ترعة طحلة التي تمر بالقرية، وفي حقول المشمش والتي تحتاج لإحلال وتجديد من الري، لأن المياه ترتفع فيها، وهذا الأمر يهدد المحصول الاستراتيجي للقرية بالبوار، والعودة للسنوات العجاف.



أثناء-جنى-المشمش-من-على-الاشجار



أثناء-جنى-المشمش-من-على-الأشجار_1



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احد-المزارعين-أثناء-جنى-المشمش



المشمش-فور-جنيه-من-الأشجار



تسلق-أشجار-المشمش-لجنى-المحصول



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