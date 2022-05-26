غلق وتشميع 5 مراكز طبية وعيادات ومعامل تحاليل بدون تراخيص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمنشأت الطبية، والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن .

وفى هذا السياق، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز دمنهور حملة مكبرة على المنشأت الطبية، وأسفرت الحملة التى استهدفت 30 منشأة طبية خاصة عن ضبط عدد 10منشآت طبية تدار بدون ترخيص.

وكذلك غلق وتشميع 5 منشأت منها مركز طبي تخصص مسالك بوليه و مركز طبي تخصص علاج طبيعي وعياده تخصص عظام بالإضافة الى معملين للتحاليل الطبية بدون ترخيص .

كما تم المرورعلي عدد 15منشأة طبية أخري تلاحظ بها بعض السلبيات وتم التنبيه عليهم لتلافي الملاحظات.