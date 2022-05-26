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عودة العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى بعد فترة الخمسين المقدسة

الخميس، 26 مايو 2022 02:00 ص
عودة العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى بعد فترة الخمسين المقدسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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ينتظر الكثير من الأقباط موعد عودة العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضرورس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث كانت آخر عظة له قبل عيد القيامة المجيد.

وكان البابا تواضروس قد نوه خلال عظته الأسبوعية الأخيرة يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وكان قداسة البابا استقبل مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى.

رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم، وبحث معهم الوضع الرعوي لإيبارشية المحلة، واختيار أب أسقف جديد يتولى الإشراف عليها، بعد نياحة مثلث الرحمات الأنبا كاراس الأسقف العام لها.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

فتره الخمسين المقدسه

عيد القيامه

عيد الصعود

عيد العنصره


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