عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات فلسطينية للاعتكاف فيه قبل مسيرة "الأعلام"

وهناك دعوات فلسطينية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من غد الجمعة، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يُسمى "يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، والذي يُصادف الأحد المقبل.



وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، قد دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى؛ احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.



ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وتزداد حدة الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية.