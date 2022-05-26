اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات فلسطينية للاعتكاف فيه قبل مسيرة "الأعلام"

الخميس، 26 مايو 2022 12:04 م
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات فلسطينية للاعتكاف فيه قبل مسيرة "الأعلام" المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 

وهناك دعوات فلسطينية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من غد الجمعة، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يُسمى "يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، والذي يُصادف الأحد المقبل. 


وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، قد دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى؛ احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.


ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وتزداد حدة الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية.

 


فلسطين

المسجد الاقصى

اسرائيل

القدس

طقوس تلمودية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة