طلاب ثانية ثانوى بالوادى الجديد يؤدون امتحانات مادتى الكيمياء والفلسفة دون شكاوى

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

قال الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن اليوم الخميس، شهد ختام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثانى الثانوى حيث يؤدى الطلاب الإمتحان بمادتى الكيمياء للمجموعة العلمية والفلسفة والمنطق للمجموعة الأدبية دون معوقات أو شكاوى حتى الآن.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن غرفة العمليات بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة إنتظام الطلاب بلجان الإمتحانات والوقوف على آخر المستجدات بجميع الادارات التعليمية وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى باعثا بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال الإمتحانات لحسن الآداء والدقة فى العمل.

وأجرى الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، سلسلة جولات تفقدية بمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية مستهلا جولته بمدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة، حيث تابع سير العمل بإمتحانات الصف الثانى الثانوى حيث يؤدى الطلاب اليوم الإمتحان بمادتى الكيمياء للمجموعة العلمية وعلم النفس والاجتماع للمجموعة الأدبية.

وخلال جولته اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة، موجها الطلاب بالتركيز وضرورة التانى عند البدء فى الإجابة على الأسئلة وتابع إنتظام طلاب الدبلومات الفنية بالإمتحانات العملية والمعملية للعام الدراسى الحالى ، متفقدا الفرافرة الزراعية والفرافرة الصناعية، مشيرا أن الإمتحانات تسير دون معوقات ولا توجد أى مشكلات أو عوائق تعرقل سير منظومة العمل.