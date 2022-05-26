اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 08:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان العلوم.. والإعدادية "القرآن والثقافة"

الخميس، 26 مايو 2022 08:00 ص
طلاب الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان العلوم.. والإعدادية "القرآن والثقافة" امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل اليوم الخميس 26 مايو، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الفضل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.
 
ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في مادة العلوم، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتى القرآن الكريم والثقافة الاسلامية.
 
كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم في مادة اللغة العربية الورقة الأولى "النحو والصرف.
 
وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتختتم امتحاناتهم الثلاثاء 31 مايو 2022.
 
وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تختتم امتحانات إتمام الشهادة، الثلاثاء 31 مايو 2022.

الشهادة الابتدائية الازهرية

الشهادة الاعدادية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الازهر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة