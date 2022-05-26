طبيب أبو الليف يكشف لـ"اليوم السابع" آخر تطورات مرضه وسبب دخول المستشفى.. لايف

الإسكندرية – فريق المحافظات

كشف الدكتور محمود زيدان الطبيب المعالج للمطرب نادر أبو الليف، عن آخر تطورات حالته الصحية، بأن أبو الليف دخل المستشفى منذ يوم الاثنين الماضي لديه التهابات على الرئة وضربات سريعة في القلب، ولديه نقص في أكسجين الدم بنسبة كبيرة.



وقال"زيدان" المعالج للمطرب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحالة الصحية الآن شبه مستقرة بعد أن تم وضعه على أجهزة التنفس منذ اللحظة الأولى لدخوله المستشفى، وتم تكثيف أدوية المضاد الحيوية حتى استقرت حالته بشكل كبير.



وأضاف الطبيب، أن المطرب أبو الليف لديه التهابات شديدة وذلك يرجع إلى الأزمة التي حدثت له في عام 2015 وأنه يعاني من الرئة وبعد تلقيه العلاج استقرت نسبة الأكسجين في الدم الآن إلى 90% ودقات القلب مستقرة، وسيتم الخروج له من المستشفى خلال يومين.



كان المطرب نادر أبو الليف كشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة نقل على أثرها لأحد المستشفيات قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الحمد لله حالتى مستقرة بعد تعرضه ضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس.



وأضاف "أبو الليف"، الحمد لله أحسن ومستمر في العناية المركزة لحين ضبط التنفس وعضلة القلب، وكل اللى يجيبه ربنا كويس وبشكر كل جمهوري وكل الناس اللي سألت عليَّ بعد عودته من العلاج، وسوف أقوم بطرح أغنية جديدة كنت قد انتهيت من تسجيلها إهداء إلى جمهوري الغالي.