"طاقة نور".. ذوى الهمم فى مقدمة مشروعات التخرج لكلية الإعلام جامعة القاهرة 2022

كتب: محمد صبحى

أطلق عدد من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشروع تخرجهم تحت عنوان «طاقة نور»، وهو عبارة عن مدونة صحفية موجهة ل ذوي الاحتياجات الخاصة والمقبلين علي الزواج، لأهمية هذه الفئة في المجتمع وحرصهم الدائم علي توفير كافة وسائل الدعم لهم؛ ضمن توجه الدولة لدمجهم في المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مشاركون في تنمية المجتمع، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية.

وتحوي مدونة "طاقة نور" بداخلها 9 أبواب، يضم كل باب منها مجالا معينا وهي «دنياهم» يركز علي حياة ذوي الإعاقة والمشكلات التي تواجههم، «حياتك تهمنا» كيفية تجنب ولادة أطفال من ذوي الهمم والفرق بين الإعاقات المختلفة والعادات الصحية المختلفة، «خدماتك» بعرض كافة الخدمات التي يحتاجها ذوي الهمم ومنها الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وفروع لجنة الإعاقة البصرية، ومبادرات البنوك... إلخ، «إنسان» قصص أبطال الحكايات من ذوي الهمم المغمورين والذين حققوا إنجازات ملموسة ولكنها لم تخرج إلى حيز النور والبعض الآخر كان له بصمة أضأت حياة، «نقطة تحدى» يركز على التحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها فهم بالفعل طاقة نور لديهم من الإصرار والعزيمة ما يثبت فعلا وقولا إن الإعاقة في التفكير ليست في الجسد،» بلغة الإشارة» يناقش مشروعات التخرج التي توفر لهم بعض احتياجاتهم، والملابس والأماكن السياحية الخاصة بهم،، «فيديو طاقة نور» عن العلاج بالموسيقى لذوي الهمم، وكيف صورتهم السينما، والغناء وظائف شغلوها لأول مرة.



جانب من المشاركين بالمشروع

وعن سبب اختيار اسم المشروع «طاقة نور»، قالت نور مسعد، إحدى محرري المشروع لـ "اليوم السابع " ، أن من بين كل سطور حكاية هتقابل طاقة تنور لك طريقك تدعمك، تعلمك الطريق الصحيح للتعامل معهم ، تنور حياتنا وحياتهم ونبدأ منها، مؤكدة أن أبرز المعوقات التي قابلتهم تكمن في ضرورة معرفة صدى الكلمات قبل خروجها فبعضهم يشعر بالشفقة والبعض الآخر بالفخر لما حققوه من إنجاز.

وأضافت ريتا عاطف إحدى محرري المشروع أن الفريق حرص على استخدام وسائل السرد الرقمي من خلال تقارير الفيديو ،و الفيديوجراف ،والإنفوجراف ، وكافة الفنون الصحفية من تقارير وتحقيقات، فيتشرات ، ولأول مرة يتم عرض كيفية استخدام الموسيقي في علاج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال معايشة كاملة داخل إحدى الأماكن المتخصصة.



مشروع طاقة نور

وفي سياق اخر اكدت أيه خميس احدي محرري المشروع انهم اهتمو بعرض تفاصيل من قلب حيات الافراد من ذوي الهمم لم يسبق ان سُلط عليها الضوء قبل ذلك من معاناه الافراد من ذوي الهمم حتي وصلوا لما لم يقدر علي تحقيقه اي شخص معافً اخر، موكدةً انه بين سطور حياه كل فرد من ذوي الهمم تكمن قصة بطل لابد وان نحتذي بهم في حياتنا اليوميه.

وفي نفس السياق، قالت مي محمد، إحدى محرري المشروع، أن فريق طاقة نور، قام بعمل عددين لجريدة صوت الجامعة، التي تصدرها كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان "أبطال مصر" و "الحلوة والمرة"، وتناول أبطال مصر رياضة كمال الأجسام بكافة مشكلاتها، المتعلقة بالمكملات الغذائية، والبيع غير المرخص، أما الحلوة والمرة، فتناقش حصاد عام 2021، وتنبؤات لعام 2022.

الجدير بالذكر أن مشروع تخرج «طاقة نور» مكون من "أمل سعيد، أيه خميس، إيمان جمال، باسم النواوي تقي عيش، رحيل فوكيه، ريتا عاطف، شيماء محمد، مي محمد، نعيمه محمد، نور مسعد، ندي خالد، هايدي عادل"، تحت إشراف محمد خليل، المدرس المساعد بقسم الصحافة.