ضبط 6 أطنان أسمدة محظور تداولها محملة على سيارة بطريق أبوكبير بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مديرى مدريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبوكبير من ضبط سياره جامبو شيفروليه بيضاء اللون محمله بكمية مقدارها 6 طن من الأسمدة الزراعية مدعومة من الدولة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية على طريق أبوكبير/ فاقوس، بمشاركة محمد محيى مدير الإدارة ومحمد عبد الرحمن رئيس الرقابه، وتم تحرير المحضر رقم 7918 جنح ابوكبير ضد " م .م .ا "، المقيم بناحية البعالوه الصغرى، القصاصين ، الإسماعيلية ، لحيازته سماد زراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية لكونه مدعوم من قبل الدوله بيطري الشرقية يضبط 2 طن و 450 كجم لحوم ودجاج مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.