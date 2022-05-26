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ضبط 11 قطعة سلاح و18 قضية مخدرات فى حملات أمنية بالقليوبية

الخميس، 26 مايو 2022 11:28 ص
ضبط 11 قطعة سلاح و18 قضية مخدرات فى حملات أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي – سليم على

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (11) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (19) متهما "لعدد 11 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (7438) حكما قضائيا متنوعا.

 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 


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سلاح

اخبار الحوادث

مكافحة المخدرات

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