ضبط المتهم بانتحال الصفة للنصب على المواطنين

محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

كشفت أجهزة الامن حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى عملها بمجال الإعلام، وتلقيها تهديد من أحد الأشخاص ينتحل صفة رجل شرطة، عقب تعرفها عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو فى حقه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، والذى أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات، وقدرته على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها ، وتطورت العلاقة فيما بينهما، وإكتشفت عقب ذلك كذب إدعاءاته فقررت الإنتقام منه بالإتفاق مع زوجها وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأى العام، كما أمكن ضبط المشكو فى حقه وشريكه وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات وأدوات التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كافة الأطراف على النيابة العامة.