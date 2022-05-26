صاحب منحل بأسيوط يكشف تفاصيل التجهيز لموسم عسل البرسيم وأجود السلالات.. فيديو

كتب – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو داخل أحد مناحل محافظة أسيوط، وهو منحل الحاج فتحى عبد الجواد الذي يعمل مُعلم فى التربية والتعليم، ويهوى تربية النحل وسط زراعاته بقرية بنى سميع فى مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي كشف عن تفاصيل تجهيز منحله منذ 17 سنة مضت، وكيفية تربية النحل ودعمه وعلاجه من الأمراض وأجود أنواع النحل فى الصعيد.



وفى هذا الصدد، يقول الحاج فتحى عبد الجواد صاحب منحل فى قرية بنى سميع بمركز أبو تيج فى محافظة أسيوط، أن نوعية النحل لديهم ذات إنتاجية عالية وتخرج أجود أنواع العسل، حيث يستقبلون كباقى نحالين مصر خلال تلك الأيام فرزة عسل البرسيم، وهى المميزة بها أسيوط عن باقي محافظات الجمهورية، لكونها لها مذاق خاص لنوعية المرعى المميزة بكميات كبيرة من البرسيم.



ويضيف الحاج فتحى عبد الجواد، لـ"اليوم السابع"، أن المنحل يتوسط كمية كبيرة من زراعات البرسيم ليخرج عسل نحل خام خالى تماماً من التغذية فى فترات الصيف، حيث يتم بالمنحل الاعتماد على التغذية بفصل الشتاء فقط، حيث يمتنعون عن التغذية فى الصيف لكي يحصل الشخص على العسل ليكون صالحا تماما للجميع، وخصوصاً المرضي فى الحالات المختلفة، فالمنحل أقامه منذ عدة سنوات مضت لعشقه الخاص للنحل وتربيته، وكذلك لكى يكون بوابة خير لجميع أبناء القرية والمنطقة، حيث إنه يوفر عسل من المنحل خام للمرضى لوجه الله تعالى، فالعسل فيه شفاء من كل داء وقد أوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو يقوم بالعمل بوصية رسول الله وتوفير العسل للمرضى من كافة أبناء المنطقة بدون مقابل، كما يكسب رزقه من الله فى بيع باقي الكميات فى محلات أشقاؤه وأبناء عائلته بالمخابز فى أسيوط وسوهاج والأقصر وفى القاهرة والجيزة.



وأوضح صاحب المنحل فى قرية بنى سميع بمركز أبو تيج فى أسيوط، أنه حالياً يتم التجهيز لبدايات موسم عسل البرسيم، حيث إن بعض الخلايا والنحل داخلها يقوم حالياً بتكوين كميات للختم لبدء الفرز خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن الخلايا لديه تضم كمية كبيرة من حبوب لقاح البرسيم التى تعطى جودة عالية للعسل ليكون فى منتهى القوة والجودة لأي إنسان يريد استهلاكه.



















