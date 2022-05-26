شباب ورياضة الأقصر تقدم دورات تدريبية لرفع كفاءة مشرفى الشُعب البرلمانية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية بمراكز الشباب والإدارات الفرعية، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على رفع كفاءة العاملين والمشرفين.



وفى هذا الصدد، نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، الدورة التدريبية لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، حيث تهدف الدورة إلي إكساب مشرفي البرلمان مهارات حياتية وبرلمانية تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية، وذلك لمسايرة خطة التطوير التي تشهدها الدولة في التقدم التكنولوجي، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعبدالرحيم محمد جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.



فيما أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن مركز شباب الطود حصل على كأس دوري مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لخماسى كرة القدم، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مركز شباب الخطباء بنتيجة 2/6، وذلك بملعب مركز شباب طيبة العوامية، كما حصل فريق نادي مارمرقس الرياضي على المركز الأول على مستوى المحافظة في لعبة تنس الطاولة.



وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمراكز الشباب، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير مراكز الشباب في كافة قرى الجمهورية، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.



وأشاد الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، بالتنظيم الرائع من القائمين علي الدوري من مشرفين وحكام، وقام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة في الدوري، وذلك بحضور فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر .





دورة تدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية (1)



دورة تدريبية لصقل مشرفي الشعب البرلمانية (2)