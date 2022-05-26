شاهد جهود الحماية المدنية فى إخماد حريق مصنع منسوجات بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

نشب حريق هائل بأحد مصانع المنسوجات بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور، قامت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بالدفع بـ10 سيارات للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية محاولات إطفاء الحريق، وإخماد النيران بكل ما أوتى من قوة ومن أجل الإخماد الكامل للحريق.

وأكد السيد عبد العال رئيس مجلس مدينة السادات، أنه تم حصر الحريق فى مساحة 10 أمتار للسيطرة عليه، وجارى إخماد الحريق والسيطرة عليه، ولا توجد حالات وفاة داخل المصنع.

وأضاف رئيس مجلس مدينة السادات أنه بعد انتهاء إخماد الحريق والتبريد سوف يتم حصر شامل للخسائر داخل المصنع، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية أوشكت على الانتهاء من إخماد الحريق بعد حصره فى مساحة محددة.