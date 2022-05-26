اليوم السابع
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سلطات بوركينا فاسو تصادر أكبر كمية "كوكايين" خلال الـ10 سنوات الأخيرة

الخميس، 26 مايو 2022 05:00 ص
سلطات بوركينا فاسو تصادر أكبر كمية "كوكايين" خلال الـ10 سنوات الأخيرة كوكايين - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أن هيئة الجمارك صادرت، الأربعاء، 115 كيلو غرام من مادة "الكوكايين" المخدرة، الكمية الأكبر في العشر سنوات الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، فإن "العملية تمت في بلدة بوبو ديولاسو، جنوب غرب البلاد، وأن الكمية المحجوزة تتكون من 96 صفيحة زنة 115.158 كلغ، تبلغ قيمتها 7 مليارات ونصف المليار فرنك".

وقال المسؤول الأمني، داسي كامبو، إن "هذه أكبر كمية يتم احتجازها منذ أكثر من عقد"، مضيفا أنه "منذ 2010 لم توقف الجمارك أكثر من 25 كلغ من الكوكايين".

وأوضح أن "عناصر الجمارك أوقفوا شاحنة قادمة من سيراليون كانت في طريقها إلى غانا، بعد أن اشتبهوا في تصريح سائق الشاحنة حول حمولتها".

وأشار إلى أن "السائق أكد أن حمولة الشاحنة مجرد دقيق (الكاسافا) وفي طريقها إلى غانا"، وتعتبر غانا إحدى الدول المنتجة للمسحوق الذي يستخرج من أعشاب يوكا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "القضية أحيلت إلى النائب العام في المحكمة الابتدائية في المنطقة"، مؤكدة أن "سائق الشاحنة ومرافقه، اغتنما فرصة اتصال عناصر الدرك بالقيادة ليلوذا بالفرار".


كوكايين

بوركينا فاسو

افريقيا

غرب افريقيا

بوبو ديولاسو


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