سكرتير عام سوهاج يترأس اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اجتماعا موسعا لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، وأكد السكرتير المساعد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة في الوقت المحدد، مشيرا إلى تجهيز مطالب الجهات المعنية من " الري، والشباب والرياضة، والزراعة، المطلوبة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " في مركزي " أخميم، وطهطا "، حيث تم تحديد 16 قطعة بأخميم، و27 قطعة بمركز طهطا، وتم معاينتهم .

ووجه "أبو العزم" بالاستعداد لتحديد 19 موقع بمراكز حياة كريمة لإنشاء "3 مواقف سيارات، و4 أسواق حضرية، و12 وحدة حماية مدنية "إطفاء" ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد، كما ناقش الاجتماع ضرورة رفع نواتج حفر مشروعات الصرف الصحي بقرى " مشطا، والعتامنة، وكوم العرب " بمركز ومدينة طما، وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف خطة إحلال العدادات الميكانيكية للمياه بعدادات مسبقة الدفع .

وقام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022م، كل مركز على حدة، موزعة على عدة برامج .