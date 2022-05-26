سكاى نيوز: صافرات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف

كتب أحمد عرفة

قالت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن صافرات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".