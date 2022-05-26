سفيرة سلوفيينا بالقاهرة: COP27 بمصر فرصة لأفريقيا للاستجابة لتحدى تغيرات المناخ

كتبت: هناء أبو العز

قالت سفيرة سلوفينيا في مصر، ماتيجا بريفولسيك، إن دولة سولفيينا تحتفل هذه الأيام بمرور 30 سنة، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي أقيمت خلالها علاقات ممتازة خلال هذه الفترة، مؤكدة وجود تحدى مشترك بين البلدين وهو معالجة القضايا البيئية، التي منها النفايات البلاستيكية . بتواجه مصر وسلوفينيا مشكلة النفايات البلاستيكية.ولأننا #متحدون_من_أجل_المناخ السيدة/ ماتيا بريفولسك، سفيرة سلوفينيا في مصر من #فريق_اوروبا بتأكد علي أن القوانين البيئية مش كفاية والجهود الفردية مهمة #الاتفاقية_الخضراء #يوم_اوروبا٢٠٢٢ pic.twitter.com/hkqIixK7SP — EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) May 26, 2022

وأضافت ماتيجا في مقطع فيديو نشره موقع الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على تويتر، إن النفايات البلاستيكية مشكلة عالمية، و معظم دول العالم لديها تشريعات لمكافحتها، كما أن مصر لديها قانون لإدارة النفايات، وكذلك حظرت الحكومة السلوفانية بيع معظم المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الفردى أو الأحادى.

وأشارت سفيرة سلوفينيا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذى سينعقد في شرم الشيخ هذا العام، هو فرصة جيدة لأفريقيا للاستجابة لتغير المناخ، وكذلك للدول الأوروبية لإعادة تأكيد أهدافها.

وأضافت ماتيجا إن التشريع لايكفى بدون تفانى كل منا، وعلينا أن نفعل شيئًا تجاه ذلك والتوقف عن استخدام البلاستيك واستبداله بمواد أخرى غير ضارة بالبيئة.

ونصحت ماتيجا الجميع بإحضار أكياس خاصة بهم تكون قابلة لإعادة الاستخدام، عند شراء البقالة، والتوقف عن استخدام الحافظات البلاستيكية عند العمل في المكتب، قائلة: هناك العديد من الطرق البسيطة الأخرى، لعمل تغييرات بسيطة في حياتنا اليومية ولكنها كبيرة للعالم ولحماية البيئة وبصفتنا فريق أوروبا نحن متحدون من اجل المناخ.