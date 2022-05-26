اليوم السابع
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سفيرة سلوفيينا بالقاهرة: COP27 بمصر فرصة لأفريقيا للاستجابة لتحدى تغيرات المناخ

الخميس، 26 مايو 2022 10:05 ص
سفيرة سلوفيينا بالقاهرة: COP27 بمصر فرصة لأفريقيا للاستجابة لتحدى تغيرات المناخ سفيرة سلوفيينا بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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قالت سفيرة سلوفينيا في مصر، ماتيجا بريفولسيك، إن دولة سولفيينا تحتفل هذه الأيام بمرور 30 سنة، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي أقيمت  خلالها علاقات ممتازة خلال هذه الفترة، مؤكدة وجود تحدى مشترك بين البلدين وهو معالجة القضايا البيئية، التي منها النفايات البلاستيكية .
 
وأضافت ماتيجا في مقطع فيديو نشره موقع الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على تويتر، إن النفايات البلاستيكية مشكلة عالمية، و معظم دول العالم لديها تشريعات  لمكافحتها، كما أن  مصر لديها قانون لإدارة النفايات، وكذلك حظرت الحكومة السلوفانية  بيع معظم  المنتجات البلاستيكية  ذات الاستخدام الفردى أو الأحادى.
 
وأشارت سفيرة سلوفينيا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذى سينعقد في شرم الشيخ هذا العام، هو فرصة جيدة لأفريقيا للاستجابة لتغير المناخ، وكذلك للدول الأوروبية لإعادة تأكيد أهدافها.
 
وأضافت ماتيجا إن التشريع لايكفى بدون تفانى كل منا، وعلينا أن نفعل شيئًا تجاه ذلك والتوقف عن استخدام البلاستيك واستبداله بمواد أخرى غير ضارة بالبيئة.
 
ونصحت ماتيجا الجميع بإحضار أكياس خاصة بهم تكون قابلة لإعادة الاستخدام، عند شراء البقالة، والتوقف عن استخدام الحافظات البلاستيكية عند العمل في المكتب، قائلة: هناك العديد من الطرق البسيطة الأخرى، لعمل تغييرات بسيطة في حياتنا اليومية  ولكنها كبيرة للعالم ولحماية البيئة وبصفتنا فريق أوروبا نحن متحدون من اجل المناخ.

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