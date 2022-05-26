سامح شكرى يستقبل نظيره القبرصى فى مقر الوزارة وإحاطة صحفية بعد قليل

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، بمقر وزارة الخارجية، الخميس، وزير الخارجية القبرصي "يوانيس كاسوليديس" في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر وقبرص، ولتناول سبُل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر تويتر.

من المقرر أن تتناول المباحثات آخر المستجدات الإقليمية والدولية والأوضاع في شرق المتوسط، ويلقي شكري ونظيره القبرصي إحاطة صحفية عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية.





وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد أن مصر تؤكد دوما اهتمامها واستعدادها ورغبتها في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن عادل يحقق للأشقاء طموحاتهم نحو التنمية والازدهار والحياة الكريمة لشعبهم وفي نفس الوقت يوفر لمصر والسودان أمنهما المائي.

جاء ذلك ردا على سؤال "اليوم السابع" حول الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا بخصوص سد النهضة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري اليوم /الأربعاء/ مع نظيرته الدكتورة ناليدي باندور في ختام أعمال اللجنة المشتركة.

وأضاف شكري أن مصر تعتمد على النيل بشكل كامل في مواردها المائية وضرورة العمل على تأمين مصالح الشعب المصري في هذا الشأن، وهذا لا يمنع إننا نسعى دائما للتواصل والتعاون وأكدت مصر فى مناسبات عديدة بالفعل وليس فقط بالقول إننا نرغب أن نكون داعمين للأشقاء فى إثيوبيا ونرى فرصا واعدة للتعاون على المستوى الثنائي والثلاثي والجماعي للاستفادة المتبادلة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية أن مصر سوف تستمر من خلال الوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات لتحقيق هذا الهدف والتوصل إلى الاتفاق الذي يضمن مصالح جميع الشعوب.