اليوم السابع
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رئيس وزراء سلوفاكيا: قد نكون الهدف التالي لروسيا إذا انتصرت في بأوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 04:22 م
رئيس وزراء سلوفاكيا: قد نكون الهدف التالي لروسيا إذا انتصرت في بأوكرانيا رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر
أ ش أ

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حذر رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر، من أن بلاده قد تكون الهدف التالي لروسيا إذا انتصرت في عملياتها العسكرية الدائرة في أوكرانيا.
 
وقال هيجر - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية على هامش منتدي دافوس، اليوم الخميس - "أولا وقبل كل شيء من المهم أن تنتصر أوكرانيا وتحافظ على ديمقراطيتها وسيادتها.. ثانيا: أوكرانيا دولة جارة ومن المهم جدا أن يتمتع جيراننا بالاستقرار والازدهار".
 
وأضاف: "ثالثا.. في حال الهزيمة ستكون سلوفاكيا التالية، فنحن نعلم أن روسيا ستذهب إلى أبعد من ذلك، وعلينا أن ندرك ذلك خاصة في الاتحاد الأوروبي".

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